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Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ikna edemedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Annesinin intihara kalkışması sonrası zor bir dönem geçiren Hadise annesini ikna edemedi! Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz İstanbul'a gelmiyor

Hadise annesi Gülnihal Açıkgöz'ü ikna edemedi

Hadise'nin, annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi. Ancak şarkıcı umduğu yanıtı bulamadı.

Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'den "İstanbul bana iyi gelmiyor" yanıtını aldı. 'Ret' cevabı üzerine şarkıcı, sık sık Belçika’ya gidecek.

NELER OLMUŞTU?

Geçen yıl temmuz ayında Hadise'nin annesi intihara kalkışmıştı. Annelerinin durumuyla sarsılan Açıkgöz kardeşler kavga etmişlerdi. Hadise, ablası Hülya Açıkgöz ile kardeşi Derya Açıkgöz'le çalışmayı bırakmıştı. Ablasıyla küs olan ancak daha sonra kardeşiyle barışan Hadise, Derya'yı geçen günlerde yine Belçika'ya göndermişti.

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Hadise gülnihal açıkgöz

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