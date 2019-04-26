Hadise Aşk Dediğin klibinin kamera arkasını paylaştı!

Aşk Dediğin isimli şarkısına klip çeken şarkıcı Hadise, 300 bin TL'ye mal olan klibinde kendisine partner olarak Sırp oyuncu Petar Rasic'i seçti.

Hadise'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilen yeni klibinin toplam maliyeti ise 300 bin lira oldu.