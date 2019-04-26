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Hadise Aşk Dediğin klibinin kamera arkasını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 02:04 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni klibi 'Aşk Dediğin' yayınlandı. Sırp oyuncu Petar Rasic ile kamera karşısına geçen Hadise'nin yeni klibi kısa sürede Youtube'da trend videolar arasında üst sıralarda yer aldı.

Hadise, üzerinde titizlikle çalıştığı Aşk Dediğin klibininin çekimlerinden kareleri de sosyal medya hesabındanpaylaştı.

Hadise klip çekimlerinin kamera arkasını paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, Aşk Dediğin klibinin çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Aşk Dediğin klibinin çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşk Dediğin isimli şarkısına klip çeken şarkıcı Hadise, 300 bin TL'ye mal olan klibinde kendisine partner olarak Sırp oyuncu Petar Rasic'i seçti.

Aşk Dediğin isimli şarkısına klip çeken şarkıcı Hadise, 300 bin TL'ye mal olan klibinde kendisine partner olarak Sırp oyuncu Petar Rasic'i seçti.

Rasic, 200 model arasından seçildi.

Rasic, 200 model arasından seçildi.

Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kamera karşısına geçti.

Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kamera karşısına geçti.

Klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yaptı.

Klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yaptı.

Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klip 2 günde tamamlandı.

Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klip 2 günde tamamlandı.

Hadise'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilen yeni klibinin toplam maliyeti ise 300 bin lira oldu.

Hadise'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilen yeni klibinin toplam maliyeti ise 300 bin lira oldu.

Hadise yeni klibinin çekimlerinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Hadise yeni klibinin çekimlerinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Hadise paylaşımına "Aşk Dediğin klibim için gelen binlerce güzel yoruma teşekkür ederim! Sizi seviyorum" notunu yazdı.

Hadise paylaşımına "Aşk Dediğin klibim için gelen binlerce güzel yoruma teşekkür ederim! Sizi seviyorum" notunu yazdı.

Hadise diğer bir paylaşımında ise "Benim için #AşkDediğin sağına soluna bakmaz! Peki ya sizin için?" yazdı.

Hadise diğer bir paylaşımında ise "Benim için #AşkDediğin sağına soluna bakmaz! Peki ya sizin için?" yazdı.

Hadise klip çekimlerinin kamera arkasını paylaştı

Hadise klip çekimlerinin kamera arkasını paylaştı
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