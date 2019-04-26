Hadise Aşk Dediğin klibinin kamera arkasını paylaştı!

Hadise, üzerinde titizlikle çalıştığı Aşk Dediğin klibininin çekimlerinden kareleri de sosyal medya hesabındanpaylaştı.
Hadise klip çekimlerinin kamera arkasını paylaştı
Ünlü şarkıcı Hadise, Aşk Dediğin klibinin çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Aşk Dediğin isimli şarkısına klip çeken şarkıcı Hadise, 300 bin TL'ye mal olan klibinde kendisine partner olarak Sırp oyuncu Petar Rasic'i seçti.
Rasic, 200 model arasından seçildi.
Sırbistanlı manken-oyuncu Petar Rasic ile Yeniköy'deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda kamera karşısına geçti.
Klibin yönetmenliğini Şenol Korkmaz yaptı.
Görüntü yönetmenliğini Michel Dierickx yaptı. 4 yabancı modelin rol aldığı klip 2 günde tamamlandı.
Hadise'nin Sait Halim Paşa Yalısı'nda çekilen yeni klibinin toplam maliyeti ise 300 bin lira oldu.
Hadise yeni klibinin çekimlerinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
Hadise paylaşımına "Aşk Dediğin klibim için gelen binlerce güzel yoruma teşekkür ederim! Sizi seviyorum" notunu yazdı.
Hadise diğer bir paylaşımında ise "Benim için #AşkDediğin sağına soluna bakmaz! Peki ya sizin için?" yazdı.
Hadise klip çekimlerinin kamera arkasını paylaştı
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