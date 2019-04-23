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Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibini paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 23:56 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, üzerinde titizlikle çalıştığı Aşk Dediğin klibinden bir kesiti sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibini paylaştı

Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Instagram takipçilerine sürpriz bir paylaşım yapan Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibinin çok kısa zaman içinde yayınlanacağının müjdesini verdi.

Ünlü şarkıcı, yeni klibinden bir parçayı da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hadise 'Çok yakında' notuyla romantik şarkısının klibini duyurdu. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Hayranları tarafından merakla beklenen klibin tamamı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

#AşkDedigin ???? Çok Yakında!

Hadise (@hadise)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Hadise hadise aşk dediğin

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