Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibini paylaştı

Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibi için kamera karşısına geçti. Instagram takipçilerine sürpriz bir paylaşım yapan Hadise, Aşk Dediğin şarkısının klibinin çok kısa zaman içinde yayınlanacağının müjdesini verdi.

Ünlü şarkıcı, yeni klibinden bir parçayı da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Hadise 'Çok yakında' notuyla romantik şarkısının klibini duyurdu. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede çok sayıda görüntülenme aldı. Hayranları tarafından merakla beklenen klibin tamamı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.



