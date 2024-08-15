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  4. Hadise 'aşk yok' demişti... O soru Okan Buruk'a da soruldu! Göz kırpınca sosyal medya yıkıldı

Hadise 'aşk yok' demişti... O soru Okan Buruk'a da soruldu! Göz kırpınca sosyal medya yıkıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.08.2024 16:15
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Sahne şovları, iddialı kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise son dönemde özel hayatıyla gündemde. Hadise'nin adı son olarak şubat ayında 17 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anıldı. Bu iddialara Hadise cephesinden yalanlama geldi ancak aşk iddiaları Okan Buruk'a da soruldu. Ünlü teknik adamın o anları kafalarda soru işareti bıraktı.

MYNET-Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

HADİSE

Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Hadise'nin son olarak, şubat ayında 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan tek celsede boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Hadise cephesinden aşk iddialarına yalanlama geldi ancak o soru Okan Buruk'a da soruldu. Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Buruk'a 'sezon başladı ilk maçınızı kazandınız, duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım' denildi.

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GÖZ KIRPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü teknik adam göz kırparak ve gülümseyerek 'duygularımız iyi' yanıtını verdi. Buruk'un imalı bu gülüşünün ardından 'Hadise ile aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir?' diye soruldu ancak Buruk mekana girdiği için bu soruya yanıtsız bıraktı.

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O ANLARA YORUM YAĞDI

Okan Buruk'un bu anları kısa sürede gündem oldu. Buruk'un bu anlarına 'ay resmen kabul ediyor duygularım iyi derken ağzı kulaklarında', 'haberler doğru sanki', 'adam aşktan gülümsüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Hadise
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