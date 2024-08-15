Hadise 'aşk yok' demişti... O soru Okan Buruk'a da soruldu! Göz kırpınca sosyal medya yıkıldı

MYNET-Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlendikten sonra kısa sürede ayrılık kararı alan Hadise özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Hadise'nin son olarak, şubat ayında 17 yıllık eşi Nihan Akkuş'tan tek celsede boşanan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Hadise cephesinden aşk iddialarına yalanlama geldi ancak o soru Okan Buruk'a da soruldu. Geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Buruk'a 'sezon başladı ilk maçınızı kazandınız, duygularınız neler? Hemen duygularınızı alalım' denildi.

GÖZ KIRPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü teknik adam göz kırparak ve gülümseyerek 'duygularımız iyi' yanıtını verdi. Buruk'un imalı bu gülüşünün ardından 'Hadise ile aşk haberleriniz çıktı. Doğruluk payı nedir?' diye soruldu ancak Buruk mekana girdiği için bu soruya yanıtsız bıraktı.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Okan Buruk'un bu anları kısa sürede gündem oldu. Buruk'un bu anlarına 'ay resmen kabul ediyor duygularım iyi derken ağzı kulaklarında', 'haberler doğru sanki', 'adam aşktan gülümsüyor' gibi yorumlar yapıldı.