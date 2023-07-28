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Hadise baştan aşağı leopar tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Yorum yağdı

28.07.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı, şarkıları ve iddialı tarzıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu sefer baştan aşağı leopar tarzıyla çok konuşuldu. Geçtiğimiz gün Yenikapı'da sahne alan Hadise'nin tercihi leopar desen oldu. Ünlü şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

Hadise baştan aşağı leopar tarzıyla sosyal medyayı ikiye böldü! Yorum yağdı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan Hadise bu defa konser tarzıyla dikkat çekti.

Sahnelerindeki cesur kostümleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise, bu defa baştan aşağı leopar trazıyla gündem oldu. Yenikapı konseri için tepeden tırnağa leopar desen bir kostüm tercih eden ünlü şarkıcının bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

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Hadise'nin leopar tarzını bazı takipçileri abartı bulurken, bazıları ise çok yakıştığını savundu. Ünlü ismin gönderisinin altına 'Lütfen düzgün kıyafetler seç', 'Uzun zamandır ilk kez rüküşlüğü seçtin' diyen de oldu 'Çok güzel olmuşsun', 'Harika görünüyorsun' diyende.

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Ünlü şarkıcı, son dönemde rapçi Murda ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına geçtiğimiz günlerde cevap vermişti.

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Murda ile çok yakın iki dost olduklarını söyleyen Hadise, “Aramızda sürekli bir şey olduğu yazılıyor çiziliyor. Bunlar olacak. Biz çok iyi iki dostuz. Çok güzel bir uyum yakaladık. Böyle durumlarda hemen bir yakıştırma yapılıyor. Murda benim canım dostum. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve çok güzel şarkılar yazıyoruz” demişti.

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Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Hadise sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle sık sık gündem oluyor.

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Söylediği şarkıların yanı sıra cesur sahne kostümleriyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şarkıcı Hadise, Instagram sayfasını aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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