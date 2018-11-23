Hadise, Bostancı konserini iptal etmek zorunda kaldı

Ünlü şarkıcı Hadise, 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ertelediğini duyurdu. Ayağıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığın devam etmesinden dolayı bu kararı aldığını belirten şarkıcı, yazılı açıklama yaptı.

"Çok üzgünüm" diyen Hadise, geçmişte yapılan biletleri satılmadığı için konserini ertelediği haberleri için de önceden önlem aldı ve "Aldığım bilgiye göre konsere ilgi çok yoğunmuş, gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi. (Medyatava)





