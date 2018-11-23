MAGAZİN

Hadise, Bostancı konserini iptal etmek zorunda kaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Aile sorunlarıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Bostancı konserini iptal etmek zorunda kaldı. Hadise'nin konseri iptal etme sebebi ise bakın neymiş.

Hadise, Bostancı konserini iptal etmek zorunda kaldı

Ünlü şarkıcı Hadise, 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ertelediğini duyurdu. Ayağıyla ilgili yaşadığı rahatsızlığın devam etmesinden dolayı bu kararı aldığını belirten şarkıcı, yazılı açıklama yaptı.

"Çok üzgünüm" diyen Hadise, geçmişte yapılan biletleri satılmadığı için konserini ertelediği haberleri için de önceden önlem aldı ve "Aldığım bilgiye göre konsere ilgi çok yoğunmuş, gösterdiğiniz bu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ederim" dedi. (Medyatava)

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