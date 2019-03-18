MAGAZİN

Hadise'dan bir makyajsız poz daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Hadise makyajsız fotoğrafıyla takipçilerinden beğeni topladı. Geçtiğimiz hafta da makyajsız ve bornozlu bir fotoğrafını paylaşan Hadise bu sefer fotoğrafını yoruma kapadı.

Hadise'dan bir makyajsız poz daha!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram'ı aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından bir kere daha makyajsız fotoğrafını paylaştı.

"KENDİNDEN MUTLU OL"

Hadise yaptığı paylaşıma; "Makyajlı veya makyajsız kendini sev, kendinden mutlu ol" notunu düştü.

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Kısa sürede binlerce beğeni alan Hadise'nin fotoğrafını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde yine makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'ye, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Çok güzel zaten güzeldi." yorumunu yapmıştı.


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