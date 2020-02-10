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Hadise dekolteden vazgeçmiyor! 'İzin ver'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

Dekolteli pozlarıyla gündem olup konuşulan Hadise yine bir dekolteli pozunu paylaştı. Gündem oldukça inadına paylaşım yapan Hadise yine göğüs dekoltesiyle poz verdi.

Hadise dekolteden vazgeçmiyor! 'İzin ver'

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, bu kez göğüs dekolteli pozlarını yayınladı.

Çiçekli elbisesiyle poz veren Hadise, o anları "Çiçeklerimin çiçek açmasına izin ver" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Hadise'nin 400 binden fazla beğeni alan paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

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"EDEPSİZLİK SİZİN KAFANIZDA"

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ayrıca, Hz. Mevlâna'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü de paylaşmıştı.

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Hadise, hadise paylaşım, hadise dekolte,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var ne haya çırılçıplak bedeni! Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni; Desenize hayvanlar bizden daha medeni! Mehmet Akif Ersoy bedeni sergilemek kulturlu yasam mi oldu ? zaten sana ait olmayan yapay gogusler
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