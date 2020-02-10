Hadise dekolteden vazgeçmiyor! 'İzin ver'

Ünlü şarkıcı Hadise, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, bu kez göğüs dekolteli pozlarını yayınladı.

Çiçekli elbisesiyle poz veren Hadise, o anları "Çiçeklerimin çiçek açmasına izin ver" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Hadise'nin 400 binden fazla beğeni alan paylaşımlarını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Son dönemde şarkıları kadar giydiği iddialı kıyafetleriyle de gündeme gelen Hadise, eleştiriler karşısında suskunluğunu geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

"EDEPSİZLİK SİZİN KAFANIZDA"

Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ayrıca, Hz. Mevlâna'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü de paylaşmıştı.

