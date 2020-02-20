Hadise'den annesine duygu dolu mesaj!

O Ses Türkiye yarışması bittikten sonra kendisini işine ve ailesine veren Hadise, bir yandan da hakkındaki aşk iddialarıyla gündeme geliyor. Zaman zaman yaptığı sevgi temalı paylaşımlarla adeta aşk haberlerinin doğru olduğunu ima eden Hadise, bu defa da annesinin doğum gününü kutladı.

Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden annesiyle çekilmiş bol miktarda fotoğrafını paylaşırken bu karelerde uzun süredir küs olduğun ablasının bulunmayışı dikkat çekti.

Hadise annesinin doğum gününü şu sözlerle kutladı:

“Bugün 20 Şubat, senin doğduğun gün annem. Seni, beni, bizi kimse bilemez. Ben bilirim, sen bilirsin. Bazen zor bazen kolay ama hep el ele. İyi günde, kötü günde yanındayım, yanımdasın. Hala her sahne öncesi sana mesaj atmadan, senden cevap gelmeden rahat etmiyorum. Senin duan olmadan sahneye çıkamıyorum. Seni, senden çok seviyorum. İyi ki doğdun annem...”

