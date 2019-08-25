Hadise'den bir makyajsız poz daha

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise kısa sürede 200 bin beğeni alan paylaşımıyla dikkat çekti.

Son dönemde konser kostümleriyle sık sık gündeme gelen Hadise makyaj paylaşımını yoruma kapatmasıyla da dikkat çekti.

Hadise makyajsız halini "Herkese iyi pazarlar" notuyla paylaştı.

Hadise daha önce de makyajsız pozlarını paylaşmış ve takipçilerini de makyajsız fotoğraf paylaşmaya davet etmişti. Hadise o paylaşımına "Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız" notunu düşmüştü.



