MAGAZİN

Hadise'den bornozlu paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.12.2018 02:25 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise de bornozlu fotoğraf akımına uydu. Instagram hesabından son zamanlarda cesur paylaşımlarda bulunan Hadise'nin bornozlu fotoğrafı on binlerce beğeni aldı.

Hadise'den bornozlu paylaşım!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bornozlu pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

hadise

Hadise, paylaştığı fotoğrafta dil çıkarmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.

Hadise geçtiğimiz günlerde paylaştığı derin dekolteli pozuyla da dikkat çekmişti.
hadise

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