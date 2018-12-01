Hadise'den bornozlu paylaşım!

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından bornozlu fotoğrafını paylaştı. Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bornozlu pozuyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Hadise, paylaştığı fotoğrafta dil çıkarmayı ihmal etmedi. Hadise'nin paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
Hadise geçtiğimiz günlerde paylaştığı derin dekolteli pozuyla da dikkat çekmişti.
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