Hadise'den Coachella Festivali paylaşımları

Kardeşiyle gittiği festivalden çok sayıda fotoğraf paylaşan Hadise'nin zayıflamış hali dikkatleri çekti.
Hadise Coachella Festivali'nde
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ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.
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Hadise zayıflığı ile dikkat çekti
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Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.
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Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
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İşte Hadise’nin festivalden kareleri...
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Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde
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