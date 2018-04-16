MAGAZİN

Hadise'den Coachella Festivali paylaşımları

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 23:23 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise dünyaca ünlü Coachella Festivali'ne katıldı.

Kardeşiyle gittiği festivalden çok sayıda fotoğraf paylaşan Hadise'nin zayıflamış hali dikkatleri çekti.

Hadise Coachella Festivali'nde

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ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.

ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.
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Hadise zayıflığı ile dikkat çekti

Hadise zayıflığı ile dikkat çekti
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Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.

Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.
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Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hadise ablası Derya ile gittiği festivalden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
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İşte Hadise’nin festivalden kareleri...

İşte Hadise’nin festivalden kareleri...
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella Festivali'nde

Hadise Coachella Festivali'nde
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Hadise Coachella festivali

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