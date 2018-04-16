Hadise'den Coachella Festivali paylaşımları

1 / 11 ABD'nin Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella Festivali'ne Hadise de katıldı.

3 / 11 Tarzı ve zayıflığı ile dikkat çeken Hadise'nin nasıl bu kadar zayıfladığı merak konusu oldu.