MAGAZİN

Hadise'den el hareketi açıklaması: Biraz rahat mı olsak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Yaptığı el hareketiyle gündeme gelen Hadise, kendisine yapılan eleştiriler sonrasında açıklama yaptı. Hadise açıklamasında "Bana bel altı yorum yapanlara neden susuyorsunuz" dedi.

Hadise'den el hareketi açıklaması: Biraz rahat mı olsak?

Şarkıcı Hadise katıldığı bir ödül töreninde giydiği şapka ile dikkat çekmiş ve çok sayıda eleştiri almıştı, şarkıcı yaptığı şapkalı bir paylaşımda el hareketi çekerek bu tepkilere yanıt vermişti.

Özellikle yurt dışında daha yaygın olarak kullanılan ve ağır bir hakaret sayılan el hareketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta kullanan ve bu yakışıksız el hareketini şapkasını beğenmeyenlere yaptığını açık bir şekilde ilan eden Hadise bu paylaşım sonrasında kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!Hadise'den takipçilerine skandal el hareketi!

Takipçileri tarafından saygısızlıkla suçlanan Hadise sessizliğini bozdu ve twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla bu hareketi yapmasının ardındaki nedeni açıkladı:

Bana bel altı yorum yapanlara, ağıza alınmayacak laflar söyleyenlene neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara "bu şekilde bir yorum yazmanız skandal" dediğinizi hiç duymadım. Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa?

hadise-ic

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise el hareketi

En Çok Okunan Haberler

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Bu kare Türkiye'de çekildi! Boyu 4 metreyi buldu

Bu kare Türkiye'de çekildi! Boyu 4 metreyi buldu

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
hadise'nin bu kıyafetini çok seviyorum, üstündeki uzun parçayı atarsa daha da seveceğim, elbise arkadan nasıl görünüyor merak ediyorum...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’un yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Karius’un yeni sevgilisi bakın kim çıktı?

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Lindsay Lohan’dan tepki çeken çıplak Playboy paylaşımı

Playboy'a verdiği çırılçıplak pozu ilk kez paylaştı! 'Müslümanlık' tepkisi

Hande Erçel, kanser tedavisi gören annesine kök hücre donörü olacak

Kanser tedavisi gören annesine donör olacak

Özlem Yıldız'ın korku dolu anları! 'Silahla göz göze geldim'

Silahlar çekildi; ortalık karıştı... Kurşunlar arasında kaldı

Nazan Kesal'ı kızdıran Hande Erçel sorusu

Hande Erçel sorusu kızdırdı! 'Yapmacık oyuncu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.