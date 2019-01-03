Hadise'den el hareketi açıklaması: Biraz rahat mı olsak?

Şarkıcı Hadise katıldığı bir ödül töreninde giydiği şapka ile dikkat çekmiş ve çok sayıda eleştiri almıştı, şarkıcı yaptığı şapkalı bir paylaşımda el hareketi çekerek bu tepkilere yanıt vermişti.

Özellikle yurt dışında daha yaygın olarak kullanılan ve ağır bir hakaret sayılan el hareketini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta kullanan ve bu yakışıksız el hareketini şapkasını beğenmeyenlere yaptığını açık bir şekilde ilan eden Hadise bu paylaşım sonrasında kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Takipçileri tarafından saygısızlıkla suçlanan Hadise sessizliğini bozdu ve twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla bu hareketi yapmasının ardındaki nedeni açıkladı:

Bana bel altı yorum yapanlara, ağıza alınmayacak laflar söyleyenlene neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar bana ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara "bu şekilde bir yorum yazmanız skandal" dediğinizi hiç duymadım. Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa?