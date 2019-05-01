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Hadise'den Erhan Çelik açıklaması! Birlikteler mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Erhan Çelik'le aşk yaşadığı konuşulan Hadise, sosyal medya hesabından iddialara sert çıktı. Hadise, "Haberler, bana ve tüm sevdiklerime yapılmış bir hakarettir" açıklamasını yaptı.

Hadise'den Erhan Çelik açıklaması! Birlikteler mi?

Son günlerde adı Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le anılan şarkıcı Hadise'nin, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'le aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından iddiaları sert bir dille yalanladı.

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ SUNUCUYA KAPTIRDI

Uzun süredir aşk hayatında kimse olmayan Hadise'nin, gönlünü şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e kaptırdığı söylenmişti. Öyle ki çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye'de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edilmişti.

İDDİALARA SERT ÇIKTI

Güzel şarkıcı hakkında çıkan aşk iddialarını sert bir şekilde yalanladı. Hadise, " Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki;

Her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır. Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir. Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi. Şunu bilmenizi samimiyetle isterim ki; hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" diyerek iddialara son noktayı koydu.

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