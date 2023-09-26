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  4. Hadise'den erotik klip! Tanıtımı görenler "Ortalık yerinden oynayacak" dedi

Hadise'den erotik klip! Tanıtımı görenler "Ortalık yerinden oynayacak" dedi

26.09.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve konser tarzıyla adından söz ettiren Hadise yeni klibinin tanıtımını sosyal medyadan yaptı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozunu paylaşan Hadise'nin bu pozu meğerse kliptenmiş. Klipte erotik detaylar ise olay oldu.

Yeni şarkısı için gün sayan Hadise, iddialı pozlarına bir yenisini daha eklemişti. Arkası dönük üstsüz poz veren Hadise'nin bu pozu meğerse klip içinmiş. Hadise yeni klibinin tanıtımını sosyal medyadan yaptı ve olay oldu.

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Yeni şarkısı için geçtiğimizi günlerde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram paylaşımlarına da hız verdi. Hadise son olarak klibinden kısa bir kesit paylaştı.

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Erotik sahnelere yer veren Hadise'nin sevişme sahneleri dikkat çekti. Hadise'nin iddialı klibinin tanıtımı görenler "Ortalık yerinden oynayacak" dedi.

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Hadise

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