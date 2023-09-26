Hadise'den erotik klip! Tanıtımı görenler "Ortalık yerinden oynayacak" dedi

Yeni şarkısı için gün sayan Hadise, iddialı pozlarına bir yenisini daha eklemişti. Arkası dönük üstsüz poz veren Hadise'nin bu pozu meğerse klip içinmiş. Hadise yeni klibinin tanıtımını sosyal medyadan yaptı ve olay oldu.

Yeni şarkısı için geçtiğimizi günlerde kamera karşısına geçen Hadise, Instagram paylaşımlarına da hız verdi. Hadise son olarak klibinden kısa bir kesit paylaştı.

Erotik sahnelere yer veren Hadise'nin sevişme sahneleri dikkat çekti. Hadise'nin iddialı klibinin tanıtımı görenler "Ortalık yerinden oynayacak" dedi.



