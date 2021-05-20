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Hadise’den Eurovision ile ilgili yeni açıklama

20.05.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili basına yansıyan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' şarkısıyla temsil eden Hadise, Belçika'dan bir teklif gelmesi halinde Eurovision'a katılabileceği yönünde açıklama yapmıştı.

Hadise’den Eurovision ile ilgili yeni açıklama

“Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" sözleri basına yansıyan şarkıcı Hadise, gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklamada bulundu.

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Belçika'da 'MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan Hadise, burada yaptığı Eurovision açıklamasına ilişkin yaptığı yeni paylaşımda şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme... Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;

Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?

Cevap: Hayır, gelmedi.

Soru: Gelseydi katılır mıydın?

Cevap: Neden olmasın...

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2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.

Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...”

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Hadise
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