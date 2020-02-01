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Hadise'den göğüs dekolteli bir paylaşım daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:53 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla sık sık magazin basının gündemine gelen şarkıcı Hadise, yeni paylaşımıyla sosyal medyada yine gündem oldu.

Hadise'den göğüs dekolteli bir paylaşım daha!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Hadise yeni paylaşımında "İstisnai sınırlarda bir Hadise..." #TheWomenInMe - No.1" mesajına yer verdi.

İşte Hadise'nin paylaşımı:

Son dönemde iddialı kıyafetleriyle de magazin gündemine gelen popçu, eleştiriler karşısında suskunluğunu geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

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34 yaşındaki güzel, Twitter hesabından, "Edepsizlik sizin kafanızda. Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazmıştı.

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Hadise, Hz. Mevlana'nın "Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline" sözünü de paylaşmıştı.


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Okuyucu Yorumları 29 yorum
sanma bu emanet sende bakidir, gün gelir hepsi sönüp gider elzem olan edeptir.
boş ver sene yefiğin içtiğinde baki değil ama yiyosun
çok güzel ya
kendisini başka turlu pazarliyamaz reklam gerekli
offff derimmm ;))
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