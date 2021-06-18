Hadise'den 'Hay Hay' açıklaması: Kim bilir belki de en güzel intihar etme şekli...

Kaan Yıldırım-Hadise birlikteliği, yılın sürpriz aşklarından olmuş ve sosyal medya paylaşımlarına da yansıyan ünlü çiftin aşkı hayranlarını oldukça mutlu etmişti. İkilinin son günlerde ayrıldığı ise gündeme bomba gibi düştü.

Hadise'nin ayrılık iddiaları sonrası yeni şarkısı Hay Hay sözleriyle dikkat çekti. Bu sözlerin mesaj olup olmadığı konuşulurken Hadise'den açıklama geldi. Hadise açıklamasında şunları söyledi:

"HayHay klibimizin hikâyesi; hayatı savaşmakla, mücadele etmekle geçen tüm kadınların hikâyesi... Yorulmadan yürüyen, yere düşse bile kendi gücü ile ayağa kalkan sadece kendine yenilen kadınların hikâyesi...

1947 yılında hayatına son veren, bu son ile tarihe geçen En güzel intihar olarak bilinen “Evelyn Francis Mchale”nin hikâyesi... Herkes kendi hikâyesini yazmaya, acısıyla, mutluluğuyla yaşamaya devam etmekten asla vazgeçmesin...

Kim bilir belki de en güzel intihar etme şekli aşık olmaktır..."

