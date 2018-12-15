Hadise'den özel hayatıyla alakalı samimi açıklamalar

Hadise, önceki akşam Sarıyer’de bulunan bir AVM’den çıkarken objektiflere yansıdı. Şarkıcı, Altın Kelebek ödül töreninden sonra kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verdi.

CANLI YAYINDA ALKIŞLADIM

UçanKuş’un haberine göre, Hadise, “Çok güzel bir geceydi. Her kıyafeti herkes beğenmek zorunda değil. Beğenen oldu beğenmeyen oldu” dedi. Şarkıcı, Altın Kelebek ödül töreninde bir anda sahneye çıkarak kendisi hakkında esprili yorum yapan Cem Yılmaz’a kızmadığını dile getirerek “Zaten arkadaşlar ben nasıl güldüm gördünüz. Canlı yayında alkışladım.” yanıtını verdi.

HADİSE, AŞK İDDİALARINI YALANLADI

Hadise, Beyazıt Öztürk ile hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili de konuştu. Hadise, “Yok hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey olsa anlarsınız. Yıllardır beni Murat Boz ile yazdınız şimdi Beyaz gelince Beyaz ile yazıyorsunuz. Güzel anlar yaşıyoruz, eğleniyoruz. İster istemez böyle şakalar çıkıyor. Öyle bir şey olsa gerçekten söylerim” dedi.

HADİSE: “TÜM TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDE BENDEN ÖZÜR DİLESİN”