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Hadise'den seneler sonra gelen Eurovision itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 09:42 | Son Güncelleme

Hafta sonu Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Hadise, açıklamalarda bulundu.

Hadise'den seneler sonra gelen Eurovision itirafı

Son günlerde hakkında çıkan aşk iddialarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise, Kıbrıs'ta sahne aldığı bir konserinde Eurovision, gençler ve kadına şiddet hakkında açıklamalarda bulundu. Eurovision'a katıldığı zamanın üzerinden 10 yıl geçtiğini söyleyen Hadise, tekrar katılmak istediğinin sinyallerini verdi.

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Güzel şarkıcı, Eurovision hakkında şu açıklamayı yaptı: “Eurovision Şarkı Yarışması’na 10 yıl önce katılmıştım. Ne güzel ve saf zamanlardı. Ya da ben çok küçüktüm, öyle geliyordu. Keşke tekrar Eurovision’a gitsek.”

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Gençlere örnek olmak istediğini söyleyen şarkıcı, bu isteğini şu sözlerle dile getirdi: “Beni takip eden gençlerimize örnek olmaya çalışıyorum. Ülkemizin geleceği için önemli konuları korkusuzca ve haddimi aşmadan dile getirmeyi önemsiyorum.”

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Sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini ise şu cümleleriyle savundu: “Sanatçının tek görevi şarkı söyleyip klip çekmek değil. Sıfır tolerans gösterdiğim tek konu ise kadına şiddet.”

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Son günlerde verdiği makyajsız pozlarını sosyal medya hesabına yükleyen şarkıcının fotoğrafın altına düştüğü not da örnek bir davranış olarak yerini aldı. Hadise, 'sıfır makyaj' fotoğrafının altına ''Makyajlı veya makyajsız kendini sev, kendinden mutlu ol'' notunu düştü.

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