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Hadise'den Serhat Akın'a tokat gibi cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Twitch yayın platformunda bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, ünlü şarkıcı Hadise hakkında 'Arap atı gibi sonradan açıldı' demiş ve büyük tepki çekmişti. Hadise, Serhat Akın'ın çirkin ifadesi karşılığında suskunluğunu bozdu.

Hadise'den Serhat Akın'a tokat gibi cevap!

Hadise kendisi hakkında flaş açıklamalar yapan eski futbolcu Serhat Akın hakkında twitterdan tepki gösterdi..

"EMİNİM EŞİ DE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN FARKINDA"

Twitter hesabından konuşan Hadise ” Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha dogrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında...
Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.

Serhat Akın , Twitch platformunda yaptığı canlı yayında “Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.” demişti.

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Hadise Serhat Akın

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