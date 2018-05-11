Hadise'den Serhat Akın'a tokat gibi cevap!

Hadise kendisi hakkında flaş açıklamalar yapan eski futbolcu Serhat Akın hakkında twitterdan tepki gösterdi..

"EMİNİM EŞİ DE KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜĞÜNÜN FARKINDA"

Twitter hesabından konuşan Hadise ” Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha dogrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında...

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.

Serhat Akın , Twitch platformunda yaptığı canlı yayında “Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.” demişti.

Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken bende susamam ve sesimi duyurmalıyım! — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 11 Mayıs 2018

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi? — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 11 Mayıs 2018

Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha dogrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında belaltı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 11 Mayıs 2018

Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında...

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam.

Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.



Sevgiler — HADISE ACIKGOZ (@Hadise) 11 Mayıs 2018



