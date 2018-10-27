Hadise'den Sivaslı desteği!

Hadise deyince aklımıza Belçika gelse de o kendini “Sivaslı bir Çerkes kızı” olarak tanımlıyor. Hal böyle olunca da şimdilerde yeniden O Ses Türkiye jürisi koltuğunda oturan Hadise’nin oyuncu İrem Sak’ın ardından bir Sivaslı paylaşımı yapması takipçileri için çok da şaşırtıcı olmadı.

Oyuncu İrem Sak, geride bıraktığımız akşam Cihangir’de arkadaşlarıyla eğlenmiş mekan çıkışında da ‘Ben Sivaslıyım güç bende uyanın’ şeklinde naralar atmıştı. Sak’ın bu haberi oyuncu arkadaşları tarafından ti ye alınırken Hadise’den İrem Sak’a esprili bir destek geldi. Kendisini Sivaslı olarak addeden Hadise sosyal medya hesabından İrem Sak’la kendisinin bulunduğu bir fotoğraf paylaşımı yaparak üzerine de “Biz Sivaslıyız güç bizde uyanın!” satırlarını yazdı.



