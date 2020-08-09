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Hadise’den Tülin Şahin'e destek! 'Sizden bıktık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 07:01 | Son Güncelleme

Hadise’den, Pedro de Noronha’nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyleyen Tülin Şahin’e destek paylaşımı geldi. Hadise yaptığı paylaşımla bu konuda isyanda bulundu.

Hadise’den Tülin Şahin'e destek! 'Sizden bıktık'

Geçen yıl Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Tülin Şahin'in resmi olarak evli olmadığı ortaya çıktı. İddiaları sosyal medya hesabından doğrulayan Tülin Şahin, Noronha'nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.

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Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak eşinin hamilelik ve doğum sonrası kendisine kilo vermesi gerektiği konusunda çeşitli baskılarda bulunduğunu ve yaralayıcı ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

HADİSE'DEN DESTEK GELDİ

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Yaşadıklarını paylaştıktan sonra Tülin Şahin'e en büyük destek arkadaşı Hadise'den geldi. Şarkıcı, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Sizden bıktık! Bıktık! Çocuğun annesine bu şekilde davranmak nedir? Bu insanlık değil, iğrençlik! Tülin'im emin ol ben ve tüm kadınlar senin yanında! Yalnız değilsin! Ve gördüğüm en iyi annelerden birisin!" mesajını paylaştı.

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