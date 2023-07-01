Hadise derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! İddialı sahne tarzına beğeni yağdı

Hadise dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bayram süresince 4 yerde sahne alan Hadise, son olarak dün Kıbrıs'ta şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının, derin göğüs dekolteli mini elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Her bayramda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, bu Kurban Bayramı'nda 4 yerde sahne aldı.
Beyaz renkte sahne kostümü tercih eden Hadise, derin göğüs dekoltesiyle poz verdi.
Peş peşe pozlarını paylaşan Hadise'ye takipçilerinden, "Işıl ışıl", "Ten rengin çok yakıştı", "Bal kadın" şeklinde yorumlar geldi.
Hadise'nin iddialı sahne kostümüyle verdiği pozlarını beğenenler arasında, Cemal Can Canseven, İrem Helvacıoğlu, Damla Ersubaşı, Burcu Esmersoy, Demet Şener gibi ünlü isimler yer aldı.
Şarkıcının bu yıl konser ücreti de dikkat çekti.
Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkan Hadise, 10 milyon TL kazandı.