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Hadise derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! İddialı sahne tarzına beğeni yağdı

01.07.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise hem şarkıları hem de sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Murda ile düet yapan ünlü ismin adı aşk dedikodularına karışmıştı. Bayram nedeniyle Kıbrıs'ta sahne almaya giden Hadise beyaz kostümüyle pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Ünlü şarkıcıya takipçileri kayıtsız kalamadı.

Hadise derin göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesti! İddialı sahne tarzına beğeni yağdı

Hadise dillere pelesenk olan şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bayram süresince 4 yerde sahne alan Hadise, son olarak dün Kıbrıs'ta şarkılarını seslendirdi. Şarkıcının, derin göğüs dekolteli mini elbisesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Her bayramda hayranlarıyla buluşan şarkıcı, bu Kurban Bayramı'nda 4 yerde sahne aldı.

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Beyaz renkte sahne kostümü tercih eden Hadise, derin göğüs dekoltesiyle poz verdi.

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Peş peşe pozlarını paylaşan Hadise'ye takipçilerinden, "Işıl ışıl", "Ten rengin çok yakıştı", "Bal kadın" şeklinde yorumlar geldi.

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Hadise'nin iddialı sahne kostümüyle verdiği pozlarını beğenenler arasında, Cemal Can Canseven, İrem Helvacıoğlu, Damla Ersubaşı, Burcu Esmersoy, Demet Şener gibi ünlü isimler yer aldı.

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Şarkıcının bu yıl konser ücreti de dikkat çekti.

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Kıbrıs- Antalya- Batum- Bergama'da sahneye çıkan Hadise, 10 milyon TL kazandı.

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