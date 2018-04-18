MAGAZİN

Hadise eridi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 09:41 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise yapılan eleştirilerden sonra fazla kilolarıyla vedalaştı...

Şarkıcı Hadise, festival fotoğraflarıyla Instagram'ı salladı...

Para saçtı

1 / 9

Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı. Festivale katılanlar arasında Hadise de vardı.
2 / 9

Kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Amerika'ya giden Hadise, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
3 / 9

Geçtiğimiz yaz fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hadise'nin son görüntüsü şaşırttı.
4 / 9

Bir hayli kilo veren Hadise'ye takipçileri övgüler yağdırdı.
5 / 9

FESTİVALE PARA SAÇTI

FESTİVALE PARA SAÇTI
Hadise’nin festival faturası 100 bin TL’ydi. ‘Rhinestone’ marka gözlükleri bile 30 bin TL.
6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise hadise eridi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti! İşte skandal olaya verilen ceza

Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti! İşte skandal olaya verilen ceza

Model mi, güvenlik görevlisi mi?

Model mi, güvenlik görevlisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi final yapıyor

Buse Varol ile Alişan düğün için çekimde

Buse Varol ile Alişan düğün için çekimde

TV yıldızı Lauren Goodger itiraf etti

TV yıldızı Lauren Goodger itiraf etti

Erdoğan'a hakaretten hapsi istenen Zuhal Olcay: Konu yargıda

Erdoğan'a hakaretten hapsi istenen Zuhal Olcay: Konu yargıda

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e eleştiri yağdı

Seren Serengil ve Yaşar İpek'e eleştiri yağdı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kazaya karıştı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi kazaya karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.