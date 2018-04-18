Hadise eridi!

Şarkıcı Hadise, festival fotoğraflarıyla Instagram'ı salladı...
Para saçtı
1 / 9
Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı. Festivale katılanlar arasında Hadise de vardı.
2 / 9
Kız kardeşi Derya Açıkgöz ile Amerika'ya giden Hadise, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
3 / 9
Geçtiğimiz yaz fazla kiloları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Hadise'nin son görüntüsü şaşırttı.
4 / 9
Bir hayli kilo veren Hadise'ye takipçileri övgüler yağdırdı.
5 / 9
FESTİVALE PARA SAÇTI
Hadise’nin festival faturası 100 bin TL’ydi. ‘Rhinestone’ marka gözlükleri bile 30 bin TL.
Okuyucu Yorumları 0 yorum