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  4. Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı

Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

Cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bu defa Antalya konserinde giydiği derin göğüs dekolteli mini etekli kıyafetiyle çekilen pozlarını paylaştı.

Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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Instagram’da 10,8 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, Antalya'da lüks bir otelde sahne aldı.

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Konserde göğüs dekolteli, mini bir elbise giyen Hadise yine göz kamaştırdı.

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Hadise konser fotoğraflarını "Aşk demek emek demek! Benim en büyük aşkım sahnem ve sizlersiniz" notuyla paylaştı.

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Güzel şarkıcının paylaşımı saatler içinde yüz binlerce beğeni aldı.

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Hadise, hadise dekolte, hadise konser,

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