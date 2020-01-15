Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Instagram’da 10,8 milyon takipçisi bulunan güzel şarkıcı, Antalya'da lüks bir otelde sahne aldı.

Konserde göğüs dekolteli, mini bir elbise giyen Hadise yine göz kamaştırdı.

Hadise konser fotoğraflarını "Aşk demek emek demek! Benim en büyük aşkım sahnem ve sizlersiniz" notuyla paylaştı.

Güzel şarkıcının paylaşımı saatler içinde yüz binlerce beğeni aldı.



