Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Bana doğru bak

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son pozlarıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Son günlerce 'kalçalı' paylaşımıyla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise dergi çekimlerinde pembe ceketle objektif karşısına geçti.
Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü, Hadise’yi yine magazin gündeminin tam ortasına yerleştirdi.
Güzel şarkıcının paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla görüntülenme aldı. Hadise paylaşımlarının ardından Twitter'da da TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.
Hadise setten kareleri de Instagram'da hikayeler kısmından paylaştı.
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