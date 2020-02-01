MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Bana doğru bak

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı: Bana doğru bak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 02:24 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise son paylaşımıyla yine olay oldu. Hadise, derin göğüs dekolteli ceketiyle çekilen videosunu Instagram hesabından 'Bana doğru bak' notuyla paylaştı. Hadise son paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son pozlarıyla yine dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Son günlerce 'kalçalı' paylaşımıyla gündeme gelen güzel şarkıcı Hadise dergi çekimlerinde pembe ceketle objektif karşısına geçti.
hadise22

Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü, Hadise’yi yine magazin gündeminin tam ortasına yerleştirdi.

hadise33
Güzel şarkıcının paylaşımı kısa sürede 2 milyondan fazla görüntülenme aldı. Hadise paylaşımlarının ardından Twitter'da da TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.

hadise44
Hadise setten kareleri de Instagram'da hikayeler kısmından paylaştı.
hadise cosmo


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Gelinim Mutfakta finalinde büyük sürpriz!Gelinim Mutfakta finalinde büyük sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise, hadise dekolte, instagram, hadise cosmopolitan,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Duygulandıran konuşma! Atatürk'ün sözüyle bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 31Ocak Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Fatih Ürek'ten şaşırtan karar! Gelinim Mutfakta 31 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta finalinde büyük sürpriz!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 31 Ocak Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da elenen isim belli oldu

Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

Serenay Sarıkaya'dan detoks tatili

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'dan koronavirüs önlemi!

Ünlü şarkıcıdan koronavirüs önlemi!

Gökhan Özoğuz'dan tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek!

Eleştirilen İmamoğlu'na destek! 'Bırakın işini yapsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.