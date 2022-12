Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından dans paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Hadise göğüs dekolteli fotoğraflarını yayınladı. “2023 daha güzel olacak” paylaşımını takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Hadise’nin paylaşımına takipçileri “Fevkaladesin”, “Videodan çıkamıyorum”, “Sen her zaman en güzelsin” yorumlarına bulundular.

Cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Hadise’nin "I promise 2023 will be better" yazısı ile paylaştığı videosu binlerce beğeni aldı.