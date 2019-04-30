Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Şarkıcı Hadise, yer aldığı projelerden çok şu sıralar özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Hadise’nin dün ismi iş insanı Murat Gezer’le aşk iddiasına karıştı. Çıkan bu iddianın ardından Hadise’nin menajeri açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı.

HADİSE GÖNLÜNÜ ERHAN ÇELİK’E KAPTIRDI

UçanKuş’un haberine göre, bir dönem ‘O Ses Türkiye’ isimli programda jüri üyeliği yapan Hadise, gönlünü şarkıcı Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e kaptırdı. Çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye’de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edildi.



