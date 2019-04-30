MAGAZİN

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise'nin dün merhume Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Fakat çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığı Hadise'nin gönlünü sunucu Erhan Çelik'e kaptırdığı ortaya çıktı.

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Şarkıcı Hadise, yer aldığı projelerden çok şu sıralar özel hayatıyla gündeme gelmeyi başarıyor. Sık sık sosyal medya sayfasından cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Hadise’nin dün ismi iş insanı Murat Gezer’le aşk iddiasına karıştı. Çıkan bu iddianın ardından Hadise’nin menajeri açıklama yaparak aşk haberlerini yalanladı.

HADİSE GÖNLÜNÜ ERHAN ÇELİK’E KAPTIRDI

UçanKuş’un haberine göre, bir dönem ‘O Ses Türkiye’ isimli programda jüri üyeliği yapan Hadise, gönlünü şarkıcı Gülben Ergen’in eski eşi Erhan Çelik’e kaptırdı. Çiftin gözlerden uzak bir şekilde İstinye’de bulunan bir sitede görüştüğü iddia edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise erhan çelik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
biz de çok merak ediyorduk hadisenin gönlünü kime kaptırdığına !
öyle deme benim uykularim kaçıyordu bu haberi beklemekten
Yaw bu Erhan da ne bulunmaz hint kumaşıymış öyle.
hoşgeldin ikinci sıla vakası o zaman
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