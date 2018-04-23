Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

Bir hafta önce Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Bir hayli zayıflayan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

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Önceki gün verdiği konserde kilolarıyla görenleri bir hayli şaşırtan Hadise 'O fotoğraflar photoshop muydu' yorumlarına neden oldu.