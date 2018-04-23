MAGAZİN

Hadise görenleri şaşırttı! 1 haftada ne değişti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 11:31 | Son Güncelleme

Aslı Enver-Murat Boz çiftinin ayrılığına yol açtığı iddiasıyla gündeme gelen Hadise, basınla arasına mesafe koydu.

Fotoğrafları gören şaşkına döndü!

Hadise'nin inanılmaz değişimi

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Önceki gün Maltepe Piazza AVM’de sahneye çıkan şarkıcı, röportaj vermedi. Hadise, sahne önünden fotoğraf çekilmesini de engelledi. Görevliler, basın mensuplarını “Hadise Hanım yakın plan fotoğraf istemiyor” diyerek uzaklaştırdı.
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1 HAFTADA NE DEĞİŞTİ!

1 HAFTADA NE DEĞİŞTİ!
Bir hafta önce Coachella Festivali’ne giden Hadise'nin fotoğrafları çok konuşulmuştu. Bir hayli zayıflayan ünlü şarkıcı paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.
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Önceki gün verdiği konserde kilolarıyla görenleri bir hayli şaşırtan Hadise 'O fotoğraflar photoshop muydu' yorumlarına neden oldu.
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Aslı Enver Murat Boz

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