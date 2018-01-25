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Hadise hakkında şok iddia!

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 20:50 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ünlü şarkıcı Hadise’nin korumasını sigortasız çalıştırdığı öne sürüldü.

Hadise hakkında şok iddia!

Star'da yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; 6 yıl boyunca Hadise'nin yakın korumalığını yapan M.E.Y, ünlü şarkıcıya 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. M.E.Y, 6 yıl sigortasız çalıştırıldığını belirtti.

Dava açmadan önce Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e ulaşan korumanın eşi Gülşah Hanım, "Borçlarımızdan dolayı eşim cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya, eşimin size emeği olan 50 bin TL size dokunmaz ama bizim hayatımızı kurtararır" dedi.
Ancak Açıkgöz bu sözlere karşılık, "Sizin derdiniz fırsatçılık. Bizim kimseye borcumuz yok" yanıtını verdi.

Hadise'nin sigortasız çalıştırdığı iddia edilen korumasının eşi Gülşah Yıldırım, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu ve şunları söyledi:

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"Hadise'den alacağımız var. Eşim hiçbir açıklama yapılmadan işten çıkarıldı. Tazminat talep ettik, bunun üzerine fırsatçılıkla suçlandık. Ablası Hülya Açıkgöz'e "mağduruz" dedim. Mesaj attım, beni engelledi. Eşim onları aile olarak gördü. 1 yıl bekledik, sonra dava açtık. Her şey, ben ve Hülya Açıkgöz'ün arasında geçti. Hadise Hanım'ın, Hülya Hanım'dan çok farklı değer yargıları var. Hadise Hanım ablası gibi değil. Ablası onu aşağıya çekiyor. Kariyeriyle oynuyor. Derya Açıkgöz ise (kardeşi) pırlantı gibi bir insan, naif. Hadise Hanım vicdanlı, ablası gibi olamaz."

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Anahtar Kelimeler:
Hadise hülya açıkgöz

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altı yıl eşin neredeydi şimdi mi aklı başına geldi
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