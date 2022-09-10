Hadise iddialara dayanamadı! Mehmet Dinçerler arasında krizi mi var?

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. Ancak dün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

"ÇOCUK KRİZİ"

Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Annelerinin ikiliyi barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de basına yansıdı.

Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize."





