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Hadise iddialara dayanamadı! Mehmet Dinçerler arasında krizi mi var?

10.09.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen, Hadise'nin yoğun iş temposundan dolayı anne olmaya henüz sıcak bakmaması nedeniyle çiftin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Çıkan söylentiler sonrasından Hadise'den ilk açıklama geldi.

Hadise iddialara dayanamadı! Mehmet Dinçerler arasında krizi mi var?

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

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YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

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"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. Ancak dün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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"ÇOCUK KRİZİ"

Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Annelerinin ikiliyi barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de basına yansıdı.

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Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize."

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Anahtar Kelimeler:
Hadise aktan
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