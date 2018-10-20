'Hadise iftira attı itibarımı zedeledi'

İngiliz Moda Ödülleri Töreni'ni izlemek için bilet aldırdığı arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun kendisini dolandırdığını iddia eden Hadise'ye savcılıktan kötü haber geldi. Yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildi.

SUÇ DUYURUSU HAKSIZDI

Karar sonrası Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi.

İCRA TAKİBİ DE İSTENDİ

Avukat İhsanoğlu, Hadise'nin TCK'nın 267'nci maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sadıkoğlu'nun, Hadise'den alacağının tahsili sebebi ile icra takibi başlatıldığını açıkladı.

Yasemin Sadıkoğlu'nun avukatı; Hadise'nin müvekkiline olan borcunu ödemek istemediği için Sadıkoğlu'na iftira attığını söyleyip ekledi: "Müvekkilim, saygın bir iş kadınıdır." (Sabah)



