MAGAZİN

'Hadise iftira attı itibarımı zedeledi'

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Hadise’nin dolandırıcılıkla itham ettiği iş kadını Yasemin Sadıkoğlu’nu savcılık suçsuz buldu. Ama bu kez Sadıkoğlu’nun avukatı şikayetçi oldu: Hadise, müvekkilime iftira attı, itibarını zedeledi. Bunun kanundaki cezası 4 yıla kadar hapistir.

'Hadise iftira attı itibarımı zedeledi'

İngiliz Moda Ödülleri Töreni'ni izlemek için bilet aldırdığı arkadaşı Yasemin Sadıkoğlu'nun kendisini dolandırdığını iddia eden Hadise'ye savcılıktan kötü haber geldi. Yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildi.

SUÇ DUYURUSU HAKSIZDI

Karar sonrası Sadıkoğlu'nun avukatı Sevda Şahin İhsanoğlu, "Yapılan haksız suç duyurusu nedeniyle itibarı zedelenen müvekkilim Sadıkoğlu, Hadise Açıkgöz hakkında iftira nedeniyle suç duyurusunda bulundu" dedi.

İCRA TAKİBİ DE İSTENDİ

Avukat İhsanoğlu, Hadise'nin TCK'nın 267'nci maddesine göre bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Sadıkoğlu'nun, Hadise'den alacağının tahsili sebebi ile icra takibi başlatıldığını açıkladı.

Yasemin Sadıkoğlu'nun avukatı; Hadise'nin müvekkiline olan borcunu ödemek istemediği için Sadıkoğlu'na iftira attığını söyleyip ekledi: "Müvekkilim, saygın bir iş kadınıdır." (Sabah)

PARTNEROkan'dan 2014'te boşanmıştı... Şirin aşık oldu!Okan'dan 2014'te boşanmıştı... Şirin aşık oldu!
Ece Sükan 3 aydır otelde kalıyorEce Sükan 3 aydır otelde kalıyor
Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndüArda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise Yasemin Sadıkoğlu İngiliz Moda Ödülleri Töreni

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

Suudi Arabistan'ın öldürüldüğünü itiraf ettiği Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?

'Aşk-ı Memnu'da oynarken okulda uyuyordum'

'Aşk-ı Memnu'da oynarken okulda uyuyordum'

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Aleyna Tilki'den rüya yorumu 'Anlatsam ülke karışır'

Dehşet evi hakkında kan donduran iddia!

Dehşet evi hakkında kan donduran iddia!

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Dünyanın beklediği Floyd Mayweather - Khabib Nurmagomedov maçı için çılgın rakam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Didem Soydan'dan dudak dudağa poz

Didem Soydan'dan dudak dudağa poz

Yardım gecesine dekoltesiyle damga vurdu!

Yardım gecesine dekoltesiyle damga vurdu!

Ekmek yoksa pasta yiyin!

Ekmek yoksa pasta yiyin!

Ece Sükan 3 aydır otelde kalıyor

Ece Sükan 3 aydır otelde kalıyor

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

Arda Turan'a şok! Kayınpederi resti çekti Aslıhan Doğan baba evine döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.