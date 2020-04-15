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Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 16:55 | Son Güncelleme

Şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Yıldırım, dün Instagram hesabından anne ve babasını sildi. Çıkan haberlerden sonra ünlü oyuncu konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım ailesini neden sildi? Açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım bir süredir aşk yaşıyor. İkili, konu hakkında açıklama yapmasa da paylaşımlarıyla sürekli dedikoduları alevlendiriyor.

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Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda beyaz bir köpekle verdiği poz, aşkını deşifre etti. Şarkıcının fotoğrafındaki köpeğin, oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi.

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Çıkan haberler karşısında çift, suskunluğunu korurken, ünlü şarkıcı yakayı bir kez daha ele verdi! Hadise'nin internet üzerinden katıldığı bir programda sevgilisi Kaan Yıldırım’ın evinde karantinada olduğu ortaya çıktı.

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İkili hakkındaki çıkan aşk haberleri günden güne artarken Kaan Yıldırım'dan şaşırtıcı bir hamle geldi.

Kaan Yıldırım annesi ve babasını Instagram hesabından sildi. Oyuncu, annesi Seyhan Yıldırım'ı ve babası Hakan Yıldırım'ı takip etmeyi bıraktı. Yıldırım'ın bu hareketi kafaları karıştırdı.

Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Anne babasını Hadise için mi sildi!?Kaan Yıldırım'dan şaşırtan hamle! Anne babasını Hadise için mi sildi!?

AÇIKLAMA GELDİ!

Kaan Yıldırım çıkan haberlerden sonra açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, "Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi... Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini koruma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem. En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kaan yıldırım, Hadise, anne baba, instagram,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kaancım akıllı ol kardeşim fazla uzun sürmeyecek bir macera için Anneni Babanı seni seven büyüten insanları karşına alma en sonunda huzur bulacagın yer ailendir sizlerin aşkı saman alevi bir varmış bir yokmuş
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