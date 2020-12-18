Hadise ile ayrılan Kaan Yıldırım'dan doğum günü paylaşımı! Sevenlerine çağrı yaptı

Yılın sürpriz aşklarından olan şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitmişti. Hadise'nin sosyal medyadan yaptığı ayrılık açıklamasının ardından Kaan Yıldırım da şarkıcıyı takipten çıkarıp, birlikte yer aldıkları kareleri de sosyal medya hesabından silmişti.

DOĞUM GÜNÜNDE SEVENLERİNDEN BAĞIŞ YAPMALARINI İSTEDİ

Mucize Doktor dizisinde rol alan oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrılmalarından sonra sosyal medyadan ilk paylaşımı yaptı.

24 Aralık'ta 34 yaşına girecek olan Kaan Yıldırım, sosyal medyada ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yıldırım, "Bu doğum günümde, kanser hastaları için birlik olalım. Herkese sağlıkla dolu bir ömür dilerim" diyerek, Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.



