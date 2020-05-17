Hadise İrem Sak'a yorum yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, oyuncu İrem Sak’ın “Ne güzel kızlar var” tweetine kayıtsız kalmadı.

Ünlü şarkıcı, Sak'ın paylaşımına 'Mesela sen' yanıtını verdi. Hadise'nin takipçileri, bu yanıt üzerine “İki güzel Sivaslının dayanışması” yorumunu yaptı.

Hadise'nin yorumu sonrası Sak'ın paylaşımına yorum yağdı. İki ünlü isim hayranları sosyal medyada bu paylaşımları beğendi ya da yorum yaparak iki isme destek verdi. Çoğu kullanıcı "ikiniz de güzelsiniz" yorumunda bulundu. İrek Sak'ın Hadise'ye yanıtı ise böyle oldu:

ESTETİK İTİRAFI OLAY OLMUŞTU!

İrem Sak, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in konuğu olmuştu. Online bağlantı ile gerçekleşen sohbette ünlü, oyuncu, yüzüne dolgu yaptırdığını ama 6 ayda bir yenilenmesi gereken dolgularının karantina döneminde eridiğini söylemişti.

Estetiğe karşı olmadığını belirten 34 yaşındaki Sak, “Kaşlarımı alıyorum, burun ameliyatı geçirdim, hem de tam 3 kere. İlkinde doktorum sakın birkaç ay elleme demişken 15’inci günde abimle çarpıştık. Kafalar birbirine girince toparlamak için 2 kere daha ameliyat oldum. Burnumdaki sıkıntı sesimi etkiliyordu. Dişime de çok tel taktırdım” demişti.

