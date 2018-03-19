Hadise'den RTÜK'e: İstediğimi giyerim

6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan Hadise, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

"Beni hiçbir şey korkutmaz"

1 / 16 Hadise, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

2 / 16 Sahne öncesi soruları yanıtlayan Hadise, “Sıfır Tolerans” şarkısının klibi müstehcen bulunduğu için RTÜK’ten ceza aldıktan sonra, “Farkımız Var” klibinde montla kamera karşısına geçmesi hatırlatılınca, “Tam istediğim gibi bir klip çektim. Beni hiçbir şey korkutmaz. İstediğimi yaparım, özgür bir sanatçıyım. RTÜK ceza verecekse de verir” diye konuştu.

3 / 16 KADIN-ERKEK AYRIMI YAPILIYOR Cezalar konusunda ayrım yapıldığını dile getiren şarkıcı, “Bence kadınlar bu konuda daha çok eziliyor. Erkek sanatçıların öpüşmeli, sevişmeli sahneleri daha çok var. Bir kadının dansı, vücudu, saçı, makyajı çok konuşuluyor. Bu konuda kadın-erkek ayrımı yapılıyor. Benim sokakta elimi tutup teşekkür eden kadınlar oldu. Ben de onlara teşekkür ederim. Kadının sesi olmaya devam edeceğim” dedi.

4 / 16 O GİYDİ DİYE BEN GİYEMEYECEK MİYİM? Yeni klibinde giydiği mont Kim Kardashian’ın montuna benzetildiği için gelen eleştiriler hakkında da konuşan Hadise, “Benzetilmedi, kıyafet aynı. Kim giydi diye ben giyemeyecek miyim? Yapacak bir şey yok. Eşi Kanye West’in tasarımı, ben de onun tasarımlarını beğeniyorum” diye konuştu.

5 / 16 SEVGİLİM OLSA ELİNDEN TUTUP ÇIKARIM Paris tatilinde Hakan Sabancı ile eğlendiği iddia edilen şarkıcı, “Ben kardeşlerimle tatile gittim. Benim de tanıdığım insanlar oluyor. Orada karşılaştık, birlikte eğlendik. Hadise’nin yanında bir erkek olsun hemen haber oluyor. Benim gerçekten hayatımda bir adam olursa elini tutup çıkarım karşınıza” dedi.

6 / 16 KONSERDEN FOTOĞRAFLAR...

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