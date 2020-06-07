Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı! 'Bebeğim'

Hadise’nin aylar önce Kaan Yıldırım’ın köpeğiyle yaptığı paylaşım aşk söylentilerini ortaya çıkarmıştı. Daha sonra güzel şarkıcının yaptığı paylaşımlar ikilinin aynı evde kaldıklarının ispatı olmuştu. Karantina sürecinin büyük bir kısmını birlikte geçiren aşıklar hala beraber kalıyor.

Hadise son olarak Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı! Yıldırım'ın köpeğe Benek ile paylaşım yapan Hadise "benim bebeğim" notuyla dikkat çekti.

Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde baba olmak istediği dile getirmişti. Yıldırım, “Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir” demişti.



