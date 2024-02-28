Hadise kendisinden 10 yaş küçük isimle yakalandı! Görüntüler olay oldu

Hem konserlerindeki danslarıyla hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise fena yakalandı. Akif Yaman'ın kamerasına yakalanan Hadise iş dünyasında tanınan ailenin oğluyla sarmaş dolaş...

Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise'nin tam da Ebru Gündeş'in evlendiği gün yakalanması sosyal medyada gündem oldu.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük Ayaydın ile samimi anları dikkat çekti. Hadise'nin görüntülerine "Oğlun yaşında" yorumları yağdı.

Hadise'nin bu görüntülerle ilgili ne diyeceği ise merak konusu oldu.





