Hadise kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi kim? İşte Hadise Açıkgöz biyografisi...

2009 senesinde Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Belçika doğumlu Hadise'nin hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şampiyon, Tavsiye, Aşk Kaç Beden Giyer gibi başarılı albümler yayınlayan ve O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış olan Hadise'nin biyografisi merak konusu oldu. Peki Hadise kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hadise'nin sevgilisi kim? HADİSE KİMDİR? 22 Ekim 1985 tarihinde Mol, Belçika'da dünyaya gelen Hadise Açıkgöz Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyümüştür. 2003 senesinde Idool 2003 yarışmasına katılmış, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başlamıştır. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmıştır. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinin ardından kariyerini Türkiye'ye taşımıştır. 2008 yılında ikinci stüdyo albümü olan Hadise'yi yayımlamıştır. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit haline gelmiştir. Sonraki sene Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü olmuştur. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer almıştır. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sunmuştur.

Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırlamış ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sunmuştur. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultratop'ta 19 numaraya kadar yükselmiştir. Mayıs 2005 tarihinde ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımlamış ve ilk klibini de bu şarkıya çekmiştir. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer almıştır. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sunmuştur. Şarkı, Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükselmiş ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı olmuştur. Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımlamış ve klibini İstanbul'da çekmiştir. Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıkmıştır. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklanmış ve 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez TRT'de seslendirmiştir.