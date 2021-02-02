MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise: Mutlu bir geleceği bir arada kalarak sağlayabiliriz

Hadise: Mutlu bir geleceği bir arada kalarak sağlayabiliriz

02.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hadise: Mutlu bir geleceği bir arada kalarak sağlayabiliriz

Makyajsız fotoğrafını paylaşarak yeni bir akım başlatan Hadise Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylardan sonra bir paylaşım yaparak dikkat çekti.

Oyuncu Kaan Yıldırım yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise, makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlatmıştı.

Hadise şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Hadise paylaşımında "Yarının Türkiye'si bugünün gençlerinin ellerinde şekil alacak" dedi. Hadise açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Onlara; konuşmayı, anlamayı, merak etmeyi, empati kurmayı, hayal etmeyi, özgür düşünmeyi, hayallerinin peşinde koşabilme gücünü, saygıyı, sevgiyi, amaç ve bilinç sahibi olmayı öğretmeliyiz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
Koronavirüsü asla takmıyor! Tatile devam... Koronavirüsü asla takmıyor! Tatile devam...
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

'Ponçik'lerin tüm iğrençlikleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Naomi Watts karın içine mayoyla atladı

Karın içine mayoyla atlayınca olay oldu

Mahmut Tuncer'den kötü haber! Korkuttu

Mahmut Tuncer'den kötü haber! Korkuttu

Eda Taşpınar koronavirüsü takmıyor! Tatile devam...

Koronavirüsü asla takmıyor! Tatile devam...

Rita Ora karantinayı geceliği 500 dolar olan otelde geçirecek

Geceliği 500 dolarlık otelde zorunlu karantina! Olay oldu

Safiye Soyman: 13 yaşında görücü usulü evlendirildim!

'13 yaşında görücü usulü evlendirildim!'

Şükriye Tutkun'dan Boğaziçi tepkisi! 'Ölene kadar devletimin yanındayım'

'Ölene kadar devletimin yanındayım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.