Hadise: Mutlu bir geleceği bir arada kalarak sağlayabiliriz

Oyuncu Kaan Yıldırım yaşadığı aşkla gündemde olan Hadise, makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlatmıştı.

Hadise şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Hadise paylaşımında "Yarının Türkiye'si bugünün gençlerinin ellerinde şekil alacak" dedi. Hadise açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Onlara; konuşmayı, anlamayı, merak etmeyi, empati kurmayı, hayal etmeyi, özgür düşünmeyi, hayallerinin peşinde koşabilme gücünü, saygıyı, sevgiyi, amaç ve bilinç sahibi olmayı öğretmeliyiz."



