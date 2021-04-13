Hadise'nin '1 milyar' sevinci!

Geçtiğimiz günlerde L'Officiel dergisine çarpıcı açıklamalarda bulunan Hadise, yıllar önce fazla kiloları sebebiyle eleştirilmesi hakkında konuşmuştu.

'ROBERTO CARLOS BACAKLI DEDİLER'

"Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım."

Hadise, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hadise, son dönemin popüler uygulamaları arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını da duyurmuştu.

Kısa süreli aylık süreci yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'la barışan Hadise, son dönemde Instagram'da yayınladığı aşk pozlarıyla adından söz ettiriyor.

BİR MİLYAR GÖRÜNTÜLEME!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da her daim gündemde olan Hadise, Türkiye'de kolay kolay elde edilemeyecek bir izlenme rakamına ulaştı.