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Hadise'nin '1 milyar' sevinci!

13.04.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popçu Hadise, bugüne kadar YouTube'da yayımladığı kliplerinin toplam görüntülenmesinin 1 milyarı geçtiğini, sosyal medya hesaplarında özel olarak hazırladığı bir video ile paylaştı.

Hadise'nin '1 milyar' sevinci!

Geçtiğimiz günlerde L'Officiel dergisine çarpıcı açıklamalarda bulunan Hadise, yıllar önce fazla kiloları sebebiyle eleştirilmesi hakkında konuşmuştu.

'ROBERTO CARLOS BACAKLI DEDİLER'

"Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım."

Hadise, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması. O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Hadise, son dönemin popüler uygulamaları arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişi ile ilgili hukuki süreci başlatacağını da duyurmuştu.

Kısa süreli aylık süreci yaşadığı oyuncu Kaan Yıldırım'la barışan Hadise, son dönemde Instagram'da yayınladığı aşk pozlarıyla adından söz ettiriyor.

BİR MİLYAR GÖRÜNTÜLEME!

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da her daim gündemde olan Hadise, Türkiye'de kolay kolay elde edilemeyecek bir izlenme rakamına ulaştı.

2008 yılında ilk Türkçe video klibi 'Deli Oğlan'ı çıkaran 35 yaşındaki popçu, kariyeri boyunca yayımladığı şarkılarla müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı.

HADİSE'NİN KLİPLERİ VE İZLENME SAYILARI

Prenses (252 milyon), Sıfır Tolerans (134 milyon), Farkımız Var (123 milyon), Şampiyon (101 milyon) Yaz Günü (87 milyon), Nerdesin Aşkım (78 milyon), Küçük Bir Yol (62 milyon), Bu Aralar (33 milyon) Aşk Dediğin (25 milyon), Geliyorum Yanına (25 milyon) Aşk Kaç Beden Giyer (19 milyon), Mesajımı Almıştır O (18 milyon), Visal (17 milyon), Deli Oğlan (14 milyon)

Hadise, sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoya, "1 milyar görüntülüme için teşekkür ederim! Youtube’ta kliplerimin toplam izlenme sayısı 1 milyarı geçti" notunu yazdı.

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youtube Hadise
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