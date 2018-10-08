Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz aylar sonra görüntülendi!

Geçtiğimiz aylarda intihara teşebbüs ettiği haberleriyle gündeme gelen Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızı Derya Açıkgöz ile gittiği AVM'de görüntülendi.

Anne Açıkgöz, çocukları arasındaki küslükle ilgili ilk kez konuştu.

Gülnihal Açıkgöz "Her şey yolunda. Kızımla geziyoruz. Hadise ile kardeşleri küs değiller. İyiler. İş ilişkileri bitebilir" dedi.

DERYA AÇIKGÖZ'DEN HADİSE YORUMU

Kavga iddialarına cevap veren Derya Açıkgöz, ‘Biz kardeşiz, her zaman birbirimize destek çıkacağız beraber çalışmasak bile… O benim ablam yapacak bir şey yok. Her konuda birlikteyiz” dedi.

Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz temmuz ayında intihara teşebbüş etmiş, yazdığı mektuptaki "Evlatlarım yüzümü güldürmedi" sözleri dikkati çekmişti. Bu olay sonrası Hadise, menajerliğini üstlenen ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile iş ilişkisini kesmişti.



