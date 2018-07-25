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Hadise'nin annesi intihar girişiminde bulundu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.07.2018 07:28 | Son Güncelleme

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün, kızlarına “Benimle ilgilenmiyorsunuz” diyerek uyku ilacı içip intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Annesi hastanelik olan şarkıcının büyük üzüntü yaşadığı söyleniyor.

Hadise'nin annesi intihar girişiminde bulundu!

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise gülnihal açıkgöz intihar

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