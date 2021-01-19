Hadise’nin aşk hayatını masaya yatıyoruz: Dünden bugüne Hadise’nin eski sevgilileri

Sanat dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Hadise son günlerde aşk hayatındaki gelgitlerle dikkatleri üzerine çekti. Kaan Yıldırım’la ilişkisini noktaladığını sosyal medya hesabından duyuran Hadise, sevenlerini mutlu eden barışma sinyalini de verdi. Her daim magazinde konuşulmaya başaran Hadise’nin aşk hayatını sizler için sıraladık. Pek tabii magazine yansıyanlardan söz edeceğiz. Kahvelerinizi alın ve arkanıza yaslanın, baş döndürücü bir gıybet turuna başlıyoruz. SİNAN AKÇIL Hadise ilk popüler olmaya başladığı dönemde Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkı saklamadı. 2009- 2010 yılları arasında devam eden ilişki birçok hit şarkıyı da beraberinde getirdi. Hatta Hadise’nin 2009 yılında Eurovision’a katıldığı ‘Düm Tek Tek’ şarkısı da Sinan Akçıl imzası taşıyor. Dolu dizgin devam eden aşklarında ikili doğum tarihlerini dövme bile yaptırdı. İzel’den sonra Sinan Akçıl’ın aradığı aşkı bulduğunu düşünenler ne yazık ki yanıldı çünkü ünlü isimler kısa bir süre sonra yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından o dönem Hadise’nin menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz’ün bu ilişkiye karşı çıktığı öne sürüldü. Hatta ayrılığın sonrasında ihanet haberleri de magazin gündeminde yerini aldı.

Sinan Akçıl, ayrılıktan yıllar sonra verdiği bir röportajda şöyle anlattı: “Hadise 2009’da ‘Düm Tek Tek’ şarkımla Eurovision’a katıldı. Sahneye çıkmadan önce yanında olmamı istemişti. Ama ailesinden biri görüşmemize engel oldu. Bu yüzden gidemedim. Yarışmaya buruk çıktı.” HAKAN BAŞ Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Hakan Baş’ın aşkı başlamadan bitti. Helin Avşar, Özge Ulusoy ve Selin İmer gibi medyatik aşklara imza atan Hakan Baş, son olarak gönlünü Hadise'ye kaptırmıştı. Baş'la toplamda 4 kez buluşmasına rağmen her seferinde basına yakalanan Hadise bu durumdan rahatsız oldu. Baş'ın sürekli medyanın önünde olmak istemesi Hadese'nin hoşuna gitmedi ve ilişkiye nokta koydu. Bir diğer iddiaya göre ise; Baş'ın iş için gittiği Miami'de eski sevgilisiyle karşılaşıp kahve içmesi bardağı taşıran son damla oldu. Duruma çok sinirlenen Hadise ilişkiyi bitirdi. MURAT BOZ O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturduktan sonra Hadise ve Murta Boz hayranları ikilinin aşk yaşadığını konuşmaya başladı. Çıkan aşk haberlerini her fırsatta yalanlayan ikili yakın arkadaş olduklarını sürekli olarak dile getirdi. Aşk iddialarının ardından Murat Boz’un Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açması ise sevenlerinin hayallerini yıktı.

BEYAZIT ÖZTÜRK Murat Boz’la çıkan haberlerin yalanlanmasından sonra gözler bu sefer de O Ses Türkiye’nin bir diğer yakışıklı ismi olan Beyazıt Öztürk’e çevrildi. İkilinin eğlenceli halleri aşk olarak yorumlandı. Aşk bu haberlerde iddia olarak kaldı. Hadise daha sonra, O Ses Türkiye'de birlikte jüri koltuğunda oturduğu Beyazıt Öztürk'le birliktelik iddialarını yalanlayarak, "Aramızda aşk yok. Olsaydı söylerdim. Yıllardır hepimizin hayatında olan bir figür" dedi. HAKAN SABANCI Hadise ve Hakan Sabancı’nın sık sık birlikte görüntülenmesi aşk haberlerini beraberinde getirmişti. Ancak hiçbir zaman ne isteyerek bir görüntü verdiler ne de aşklarını kabul ettiler. Bu nedenle magazin basını hiçbir zaman gönül rahatlığıyla bu ikiliye 'sevgili' diyemedi. Hatta bir dönem iddialar iyice ilerledi, ikilinin bir Amerika tatili yaptığı bile iddia edildi ancak Hadise ısrarla “Bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşasam söylerim. Özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam.” demeye devam etti. BRANDON JOHNSON Bu aşk da Hadise'nin kanıtlamayan bir aşkı olarak kaldı. Hadise, paraşüt eğitmeni Brandon Johnson metrelerce yükseklikten atladı, Johnson Hadise ile olan fotoğrafını 'Kalbimin sahibi notuyla paylaştı. Hatta o dönem Hadise sık sık Dubai'ye gitti geldi ama ikili aşklarını doğrulamadı.