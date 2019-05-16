Hadise'nin hiç görülmemiş Eurovision fotoğrafları! İlk defa paylaştı

Hadise o kareleri, "Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notuyla paylaştı.

Hadise'den Eurovision 2009 paylaşımları

Sosyal medya aktif kullanan ünlülerden olan Hadise, yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu defa Eurovision pozlarını paylaştı.

10 yıl önce Türkiye'yi Eurovision yarışmasında temsil eden ünlü şarkıcı, yarışma gecesi çekilen fotoğraflarını ilk defa paylaştı.

Hadise, takipçilerini o yıllara götürdü.

Hadise fotoğraflarını, "Tam 10 yıl önce bugün ülkemi Eurovision'da gururla temsil etmenin heyecanını yaşadım! Bu heyecanın ve gururun üstünden 10 yıl geçtiğine inanamıyorum. Bugüne kadar hiç paylaşmadığım Eurovision fotoğrafları sizlerle" notuyla paylaştı.

2009 yılında Eurovision’da ülkemizi ‘Düm Tek Tek’ şarkısı ile temsil eden Hadise, 4. olmuştu.

İşte Hadise'nin Eurovision paylaşımları