Hadise'nin kombini yine olay oldu! İşte fiyatı

Oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damga vuran Hadise, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcının gönderisine binlerce beğeni geldi.

Hadise, bir giydiğini ikinci kez giymeyen, şık olmak için servet harcayan ünlülerden. Popçunun üzerindeki kaban 599 TL. Elbisesi 183 Euro (1555 TL), çantası; 3990 TL. En pahalısı ayakkabıları ise 545 Euro (4630 TL). Bu şıklığın toplam bedeli; 10 bin 774 TL.

YILBAŞI ŞIKLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümündeki kıyafet seçimiyle de çok konuşulan Hadise'nin şıklığı dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl kırmızı bir kıyafet tercih eden Hadise, O Ses Türkiye Yılbaşı 2021 için siyah sade bir elbise tercih etmişti.

