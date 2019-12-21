Hadise’nin MasterChef’e neden katılmadı? İşte sebebi

Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye programının jüri üyelerinin renklendirdiği MasterChef esprilerin havada uçuştuğu bir programa damga vurdu. Özellikle Beyaz’ın esprileriyle öne çıktığı programda gözler Hadise’yi aradı.

Jüri üyesi arkadaşları mutfakta hünerlerini sergilerken Hadise’nin bu ekibin içinde olmaması ekran karşısındaki seyirciyi üzdü.

Acun Ilıcalı, Hadise’nin yerini yine programı izleyenlerin aşina olduğu Saadet Özsırkıntı ile doldururken, güzel şarkıcının orada olmamasının nedenini ailesinde yaşanan sağlık sorunları olarak gösterdi.

