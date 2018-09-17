Hadise'nin menajerinden o iddialara yanıt

Hadise'nin 13 yıldır Türkiye'de kazandıklarının vergisini ödememek içi bütün mal varlığının abalsı Hülya Açıkgöz'e devrettiği iddia edilmişti.Üzerine sadece bir ev kalan Hadise'nin bütün mal varlığını geri almak için mahkemeye başvurduğu iddialar arasında.

Hadise'nin menajeri iddiaları yalanladı. teve2'de yaynlanan 2.Sayfa programına bağlanan menajer Haluk Şentürk şunları söyledi:Hadise ailesinden kimseye dava açmadı.Onlar aile et ve tırnak birbirinden ayrılmaz.Hiç öyle şeyler yok. Hadise'nin şirketi farklı ablasının şirketi farklı. Hadise Hanım mesleğe başladığından beri vergilerini ödüyor dedi.

