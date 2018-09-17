MAGAZİN

Hadise'nin menajerinden o iddialara yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'e dava açtığı iddialarına Hadise'nin menajeri yanıt verdi.

Hadise'nin menajerinden o iddialara yanıt

Hadise'nin 13 yıldır Türkiye'de kazandıklarının vergisini ödememek içi bütün mal varlığının abalsı Hülya Açıkgöz'e devrettiği iddia edilmişti.Üzerine sadece bir ev kalan Hadise'nin bütün mal varlığını geri almak için mahkemeye başvurduğu iddialar arasında.

Hadise'nin menajeri iddiaları yalanladı. teve2'de yaynlanan 2.Sayfa programına bağlanan menajer Haluk Şentürk şunları söyledi:Hadise ailesinden kimseye dava açmadı.Onlar aile et ve tırnak birbirinden ayrılmaz.Hiç öyle şeyler yok. Hadise'nin şirketi farklı ablasının şirketi farklı. Hadise Hanım mesleğe başladığından beri vergilerini ödüyor dedi.

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Hadise derta açıkgöz hülya açıkgöz

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