Hadise'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. O Ses Türkiye'de jürilik yapan ve sık sık verdiği konserlerle sahneye çıkan Hadise, yoğun tempodan zaman buldukça Instagram'da oldukça cesur paylaşımlarda bulunuyor. Hadise, bu sefer hayranlarını eskilere götürecek bir paylaşımda bulundu. Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Hadise, yeni paylaşımıyla yine gündem oldu.