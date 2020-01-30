Hadise'nin yeni paylaşımı çok kısa sürede büyük ilgi gördü.
Hadise'nin paylaşımı sosyal medyayı salladı
Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise'den yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. O Ses Türkiye'de jürilik yapan ve sık sık verdiği konserlerle sahneye çıkan Hadise, yoğun tempodan zaman buldukça Instagram'da oldukça cesur paylaşımlarda bulunuyor. Hadise, bu sefer hayranlarını eskilere götürecek bir paylaşımda bulundu. Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Hadise, yeni paylaşımıyla yine gündem oldu.
Giydiği cesur ve cüretkar elbiselerle dikkatleri üzerine çeken Hadise, bu sefer oldukça iddialı bir tercihle hayranlarının karşısına çıktı.
Son zamanlarda moda olan bol paça pantolon furyasına Hadise de katıldı.
Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım kısa sürece binlerce beğeni aldı.
Hadise'nin gardırobu servet değerinde!
'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği İtalyan ve Fransız marka kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise'nin her biri 20 ile 30 bin TL arasında değişen kostümleri gerçekten alıp almadığı merak konusuydu.
"Elbiseleri programdan sonra iade ediyor" denilen 34 yaşındaki popçunun, son 4 aydır giydiği tüm kıyafetleri satın aldığı ortaya çıktı.
Bununla da yetinmeyen Hadise'nin, dünyaca ünlü marka Versace'ye özel bir elbise diktirdiği konuşuluyor.
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